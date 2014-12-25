Рада приняла в первом чтении закон о бюджетной децентрализации

За данное решение проголосовали 264 народных депутата.

Согласно законопроекту, после вступления закона в силу в местные бюджеты будет поступать 100% платы за административные услуги и государственные пошлины, дополнительные 10% налога на прибыль, от 2% до 5% налога на подакцизные товары, который будет устанавливаться на местном уровне, налог на недвижимость от 0 до 24 грн за квадратный метр; предусмотрено увеличение поступлений экологического налога с 35% до 80%, а также - дотации на выравнивание фискальной платежеспособности.

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При этом заместитель министра финансов Игорь Уманский во время выступления с трибуны Верховной Рады отметил, что указанный закон предусматривает отмену индикативных показателей доходной части местных бюджетов, упрощение использования средств местных бюджетов, а также процедуры трансфертов из центрального бюджета в местные.