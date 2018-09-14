Порошенко публично попрощался с Россией: "До свидания, наш ласковый мишка"

Президент считает, что Украина уже "переиграла Россию", поскольку смогла стать на западный курс.

Президент Петр Порошенко считает, что Украина "переиграла Россию" и попрощалась с советским прошлым.

Об этом он заявил во время выступления на конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Петр Порошенко заявил, что Украина получила подтверждение о перспективах вступления в НАТО на июльском саммите Альянса в Брюсселе.

"Нынешний саммит НАТО подтвердил евроатлантическую перспективу крупной европейской страны... Президенты и премьеры один за другим говорили: господин президент, двери НАТО для вас открыты", - пересказал он переговоры на саммите.

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Отдельно он подчеркнул, что "российский вектор" развития Украины после этого саммита окончательно расторгнут.

"Это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве - "До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес!" Это месседж и нашим западным партнерам: "Раз вы (альянс - Ред.) неоднократно уже нам сказали, что двери открыты, то даже не сомневайтесь, мы обязательно ими зайдем!", - подчеркнул он.

Порошенко считает, что Украина уже "переиграла Россию", поскольку смогла встать на западный курс несмотря на многолетний сопротивление Кремля.

Президент одновременно подчеркнул опасность разворота внешнеполитического курса, пошутив по этому поводу: "Из советских сказок мы очень хорошо помним, как опасно оглядываться назад".