Сторонник Януковича обнажился на Майдане (фоторепортаж)

Сторонник Януковича обнажился на Майдане (фоторепортаж)

14:51, 12 июля 2006
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Жара свела идеологических противников в одном фонтане

Сторонник Партии регионов, даже купаясь в фонтане на Майдане Независимости, не выпустил из рук голубой флажок.

Смыв из себя столичную пыль и пот, мужчина решил поспорить с молодыми представителями "Поры", которые разбили рядом палатки.

Невыносимая жара свела идеологических противников в одном фонтане на Майдане.

Фото Сергея Светлицкого

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