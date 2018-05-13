Сторонник Януковича обнажился на Майдане (фоторепортаж)
Жара свела идеологических противников в одном фонтане
Сторонник Партии регионов, даже купаясь в фонтане на Майдане Независимости, не выпустил из рук голубой флажок.
Смыв из себя столичную пыль и пот, мужчина решил поспорить с молодыми представителями "Поры", которые разбили рядом палатки.
Невыносимая жара свела идеологических противников в одном фонтане на Майдане.
Фото Сергея Светлицкого
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