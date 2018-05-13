Сторонник Януковича обнажился на Майдане (фоторепортаж)

Сторонник Партии регионов, даже купаясь в фонтане на Майдане Независимости, не выпустил из рук голубой флажок.

Смыв из себя столичную пыль и пот, мужчина решил поспорить с молодыми представителями "Поры", которые разбили рядом палатки.

Невыносимая жара свела идеологических противников в одном фонтане на Майдане.

Фото Сергея Светлицкого