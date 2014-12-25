В четверг Рада в первом чтении рассмотрит проект госбюджета на 2015 год – Луценко
25 декабря парламент в первом чтении рассмотрит проект госбюджета на 2015 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко.
«Все зависит от сегодняшней работы комитетов. Если комитеты примут положительное решение, то завтра парламент проголосует в первом чтении, после этого, вероятно, состоится встреча с премьер-министром, мы обсудим подходы к бюджетным вопросам между правительством и коалицией и выйдем на компромисс, чтобы проголосовать до конца этого года за госбюджет», - сказал Луценко.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент большой пакет из 44 законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в действующее налоговое, бюджетное, пенсионное, социальное законодательство, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год.
Читайте такжеЯценюк рассказал, что хочет получить от депутатов в четверг
Кабмин предусмотрел в проекте бюджета прогноз падения экономики в 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн, предельный размер дефицита госбюджета - 63,670 млрд грн.
Сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Верховную Раду завтра принять первый пакет из 15 законопроектов, необходимых для принятия проекта бюджета на 2015 год.