Возможна ли отставка Черновецкого?

Вчерашнее решение Кабмина, озвученное Юлией Тимошенко, – обратиться к Президенту Украины с представлением об увольнении Леонида Черновецкого с должности председателя Киевской горгосадминистрации вызывало оживленные юридические баталии. Начались они собственно еще до голосования.

Министр юстиции нашеукраинец Николай Онищук сообщил, что председатель КГГА не может быть отстранен от исполнения своих обязанностей, поскольку полномочия председателя КГГА невозможно разъединить с полномочиями городского головы. Потому, считает главный законодатель государства, Президент Украины, который назначает председателя Киевгоргосадминистрации, не может в одностороннем порядке принять решения относительно его увольнения, потому что он избран на эту должность как киевский городской голова. Потому Онищук предложил исключить пункт правительственного постановления, где содержалось бы обращение к Президенту относительно Черновецкого.

Но министр Кабмина бютовец Петр Крупко в ответ выразил мнение о том, что ряд норм Конституции и закона о Кабмине не содержит исключений для председателя КГГА в части, где регулируются назначение и увольнение глав городских государственных администраций. Потому „министр без портфеля” предложил наиболее радикальный вариант – направить Президенту представление об отставке Черновецкого.

При голосовании пятеро нашеукраинцев воздержались. Не задержался и оперативный комментарий главы Секретариата Президента Виктора Балоги: мол, предложение правительства уволить Леонида Черновецкого с должности председателя КГГА с точки зрения правовых мотивов безосновательное и потому не будет поддержано Президентом.

Логика Виктора Ивановича такая: для своего увольнения Черновецкий должен быть привлечен к уголовной ответственности за должностное или другое преступление или относительно него должно быть вынесено мотивированное постановление Генеральной прокуратуры.

"В настоящее время столичный руководитель перед законом чист, и, насколько мне известно, Генпрокуратура не имеет к нему претензий", – напомнил руководитель Секретариата.

Еще он напомнил, что отстранить от выполнения должностных обязанностей Черновецкого можно только в связи и на время проведения служебного расследования фактов противоправных действий госслужащего.

Однако относительно Черновецкого такое расследование никогда не назначалось и никем не проводилось, потому юридически подтвержденных оснований для отстранения киевского градоначальника на сегодня нет, отметил Балога.

Руководитель Секретариата также указал на особенность осуществления власти в Киеве, предусмотренную Конституцией и законодательством Украины. В столице городскую администрацию может возглавлять лишь человек, избранный городским головой, который назначается на должность председателя КГГА указом Президента.

Ближе к ночи на правительственном сайте появилось разъяснение юристов Кабмина, в котором утверждается, что Президент имеет правовые основания для увольнения Черновецкого.

В разъяснении отмечается, что в соответствии с частью 4 статьи 118 Конституции, части второй статьи 25 закона "О Кабинете Министров" и частях второй статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях", главы местных госадминистраций, в том числе глава Киевской городской госадминистрации, назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом по представлению Кабинета Министров.

Как местный орган исполнительной власти городская госадминистрация согласно со статьей 25 Закона Украины "О Кабинете Министров" и статьей 30 закона "О местных государственных администрациях" подотчетна и подконтрольна правительству.

В случае ненадлежащего исполнения главой местной госадминистрации возложенных на него полномочий Кабинет Министров имеет право привлечь его к дисциплинарной ответственности или обратиться к Президенту Украины с представлением об освобождении от должности.

Утверждение относительно отсутствия правовых оснований для принятия Президентом решения об увольнении Черновецкого с должности главы Киевской городской госадминистрации, ввиду сочетания им статуса председателя горадминистрации и городского головы, а также попытка определить статус Киевской администрации лишь как исполнительного органа городского совета не отвечает положениям статьи 118 Конституции, статьи 25 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" и статьи 8 Закона Украины "О местных государственных администрациях".

Конституционный Суд решением от 25 декабря 2003 года № 21-рп/2003 (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в г. Киеве) признал обязанностью Президента назначать на должность главы Киевской городской госадминистрации лицо, избранное городским головой.

"В то же время отмеченное решение не ограничивает право Президента, предусмотренное частью четвертой статьи 118 Конституции Украины, относительно освобождения от должности главы Киевской городской госадминистрации в случае неподобающего выполнения возложенных на него полномочий", – утверждается в разъяснении.

Приходится приводить большие цитаты, чтобы не пропускать существенные моменты в аргументации президентских и правительственных юристов. Ведь от ее обоснованности зависит ответ на важный вопрос: является ли представление Кабмина реальной попыткой „завалить” мэра столицы, просто ли пиар-акцией правительства и его главы Юлии Тимошенко.

Автор попробует дать на него ответ, основываясь на нормах Конституции и законов Украины (и, конечно, не претендуя на истину в последней инстанции).

В соответствии с частью второй статьи 79 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», полномочия городского председателя могут быть досрочно прекращены, если он нарушает Конституцию или законы Украины, права и свободы граждан, не обеспечивает осуществления предоставленных ему полномочий. Но пока еще не существует ни одного судебного решения, которое бы подтверждало нарушение киевским председателем Конституции или законов Украины, прав и свобод граждан, необеспечение осуществления им предоставленных ему полномочий, в частности такого, что признавало бы распоряжения или действия городского председателя незаконными. А без решения суда установить такие факты не может ни один орган государственной власти или должностное лицо.

Представители правительства (и даже министр внутренних дел Юрий Луценко) обещают, что Верховная Рада вскоре примет решение относительно проведения досрочных выборов городского председателя Киева. Действительно, в соответствии с частью пятой статьи 79 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Верховная Рада может назначить внеочередные выборы городского головы. Но обязательными предпосылками такого назначения является наличие выводов соответствующего комитета Верховной Рады Украины (здесь работа ведется, создана парламентская следственная комиссия), и, опять же, решений суда о признании распоряжений или действий городского председателя незаконными (а в этом направлении значительных подвижек со стороны БЮТ не видно, да и высокая квалификация юристов Черновецкого является общеизвестной, выиграть у него процесс будет очень тяжело).

А потому представление правительства Президенту об увольнении Черновецкого с должности председателя КГГА из-за нехватки соответствующих решений суда, к сожалению (автор – киевлянин, и ему тоже жаль родной город), не должно повлечь за собой никаких реальных последствий. Однако объяснить все эти юридические тонкости киевлянам, три четверти из которых очень негативно (и правильно!) относятся к „черному мэру”, очень тяжело. У них логика простая: „Президент должен освободить такого мэра!”

Даже если представить себе, что Президент, не разобравшись до конца во всех нюансах, таки освободит Черновецкого от одной из должностей, финал предусмотреть не так тяжело. Будет судебный иск, в котором истец будет апеллировать к уже цитируемой норме Конституции: в столице городскую администрацию может возглавлять лишь человек, избранный городским головой, который назначается на должность председателя КГГА указом Президента. И какие у суда будут основания не принять решения, которое обяжет главу государства восстановить в должности главы КГГА лицо, избранное городским головой? Конечно, восстановит. В так называемые „разумные сроки”. Ну, чтобы хватило времени подготовить документы на переназначение. За пару дней, максимум в течение недели. А разве Президент мало стыда натерпелся в коллизиях с бывшим губернатором Киевщины Евгением Жовтяком? А у того и половины не было тех юридических аргументов, которые есть у Черновецкого, не говоря уже о команде юристов.

Потому вольно или невольно (что вряд ли) правительство осуществило не реальный шаг к свержению Черновецкого, а прекрасную пиар-акцию, от которой киевляне в сухом остатке вынесут простой вывод: „Тимшенко хотела уволить Черновецкого, а Ющенко не дал”.

И она к своему и без того заоблачному столичному рейтингу прибавит еще значительную долю пунктов.

Николай Писарчук P.S. Кстати, ничего не мешает Верховной Раде изменить закон о столице или принять другой закон, который разделил бы должности столичного головы и руководителя городской администрации.