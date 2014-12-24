ЕБРР выделит Украине более миллиона долларов на создание офиса реформ

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, передает Еспресо.TV

"Предварительно мы обсуждали 1млн 80 тыс. долларов на проектный офис", - сказал он.

Шимкив сообщил, что на заседании Нацсовета реформ было принято решение о создании проектного офиса по проведению реформ при поддержке ЕБРР.

Также он отметил, что в АПУ планируют назначить директора проектного офиса и подписать соглашение с ЕБРР до конца января.

"Следующий шаг - это юридическое создание такого офиса и подписание соглашения с ЕБРР, выделение средств, а затем будет проведен конкурс на должность директора такого офиса... Директор проектного офиса должен быть назначен до конца января", - сказал Шимкив.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Нацсовет реформ совместно с ЕБРР предлагает создать офис внедрения реформ.