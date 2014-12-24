Яценюк: мы готовы к самым радикальным изменениям

Об этом заявил в ходе заседания Совета реформ при президенте Украины премьер-министр Арсений Яценюк.

«Для того чтобы Украина в стратегической перспективе стала успешной страной и подала заявку на членство в ЕС, и получила это членство, нужно пройти период довольно сложных изменений, - сказал глава правительства. - Те тактические и стратегические шаги, которые нужно пройти, изложены и в президентской программе «Стратегия 2020», и в программе деятельности правительства, утвержденной парламентской коалицией… Мы готовы к самым радикальным изменениям, и надеюсь, новый парламент и новая коалиция тоже к этому готова».

По его словам, главной реформой должна стать реформа идеологии политического класса и умение тратить только то, что имеем. «За последние 4 года набрали внешних долгов 40 млрд долл. За 20 лет меньше взяли. А нам сегодня это обслуживать», - отметил Яценюк.

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В то же время он подчеркнул, что Украина несет серьезные потери – в экономике прежде всего. «А человеческие потери вообще ничем не вернешь. Но в такие моменты нация должна объединяться. Президент, правительство и парламентская коалиция должны брать на себя ответственность, объяснять и доказывать, что это единственно правильный путь, по которому мы идем», - сказал премьер.

Он обратил внимание, что Кабмин внес в парламент целый пакет реформаторских законов. «Кто-то говорит, что эти законы нужны МВФ. Но МВФ вообще ничего не нужно. Это нужно Украине – так же, как нужны программы с МВФ, Всемирным банком и другими международными кредиторами, – сказал глава правительства. - И потому в присутствии президента Украины я просил бы, чтобы вся парламентская коалиция нашла в себе мужество сделать то, что обещала во время парламентских выборов. У нас коалиционное правительство, у нас общая ответственность перед страной. До конца года надо принять законы, которые должны лечь в основу бюджета».

По словам Яценюка, речь идет о Налоговом кодексе, Бюджетном кодексе, новом законе о трансфертном ценообразовании. «И особенно - пакет оптимизации социальных расходов. Государство не может себе позволить столько тратить на социалку. Тому, кто не может, государство должно помочь. Тот, кто может, тому государство должно создать условия, чтобы заработать и путем уплаты налогов помочь малоимущему и стране в этот непростой период времени», - резюмировал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет министров Украины передал в парламент пакет из 44 законопроектов, предполагающих внесение изменений в действующее налоговое, бюджетное, пенсионное, социальное законодательство, на основе которого был рассчитан проект бюджета на 2015 год. Проект бюджета представила министр финансов Наталья Яресько. Кабмин заложил в проект бюджета прогноз падения экономики на 4,3% при инфляции 13%. Доходы бюджета установлены в размере 475,240 млрд грн, расходы - 527,194 млрд грн, предельный объем дефицита госбюджета - 63,670 млрд грн.