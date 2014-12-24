На 31-м блокпосту на неустановленном устройстве подорвались шесть военнослужащих - МВД
14:11, 24 декабря 2014Политика
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В Луганской области утром 23 декабря произошел взрыв на 31-м блокпосту.
На блокпосту раздался взрыв / Фото УНИАН
Об этом сообщила председатель ОСО УМВД в Луганской области Татьяна Погукай.
Читайте такжеВ освобожденном Артемовске в военной части прогремел взрыв"23 декабря в 05.30 возле 31-го блокпоста на неустановленном взрывном устройстве подорвались шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) - 1990, 1992, 1986, 1987 г.р. Данный факт внесен в ЕРДР. Сейчас военнослужащие с минно-взрывными травмами госпитализированы в больницу", - написала она в Facebook.
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