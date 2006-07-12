Синоптики прогнозируют небольшой спад жары на выходные

13 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

14-15 июля переменная облачность сохранится. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где град, 15 июля в северных и центральных областях временами дожди, днем местами сильные дожди, шквалы 15-20 м/с (лишь в Крыму, а 14 июля и в южных областях преимущественно без осадков).

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°, в западных областях местами 12-14°; днем 26-31°, на юге до 33°, 15 июля в западных, северных и центральных областях 21-26°.

Ветер северо-восточный с переходом, кроме восточной части, на северо-западный, 5-10 м/с.

16 июля в Украине, кроме северных и центральных областей, 17 июля ночью в западных областях, днем в западной половине ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без существенных осадков. Понижение температуры ночью до 10-16°, днем до 19-25°, в западных областях местами до 17-18°; в южной части и восточных областях ночью до 13-18°, днем до 24-29°.

В г. Киеве и области 13 июля переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°, по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

14-15 июля сохранится переменная облачность. 14 июля пройдут отдельные грозовые дожди, 15 июля кратковременный дождь, гроза, днем местами сильный дождь, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 14 июля 26-31°, 15 июля 21-26°.

16-17 июля преимущественно без осадков, только днем 17 июля местами ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 10-16°, днем 19-25°.