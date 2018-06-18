Тимошенко с Януковичом не дадут шансов Ющенко?

Что происходит на заседаниях Национального конституционного совета? Что нового, революционного содержится в новом проекте Конституции, который эксперты почти единодушно называют “шаповаловским”? (Считается, что руководителем этого процесса является председатель ЦИК Владимир Шаповал, до 2005 года - представитель Президента в Конституционном суде.) В каком состоянии подготовка возможного конституционного референдума? Эти вопросы обсуждались на неформальной встрече журналистов с политиками, юристами Украинского форума, членами Национального конституционно совета, организованной редакцией "Главреда".

Георгий Крючков, член КПУ, эксперт Украинского форума, народный депутат Украины предыдущих созывов, член Национального Конституционного Совета: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ... На заседаниях Национального Конституционного Совета (дальше – НКС – авт.) все происходит взвешенно, по-деловому. Представители президентской части НКС убеждают нас, что принятие Конституции будет происходить в конституционном поле, что речь не идет о том, чтобы в процессе принятия обойти Верховную Раду. Но сам Президент потом сказал так: не исключено, что новый проект пройдет через парламент... То есть он не говорит об обязательности. Поэтому можно говорить о том, что в действительности власть хочет реализовать намерения принять новую редакцию Конституции через референдум. Сейчас продолжается свободная дискуссия относительно всего текста Конституции. Потому участие в этой рабочей группе нас пока ни к чему не обязывает. Но в указе Президента есть задание подготовить новую редакцию. Я глубоко убежден, что у нас не будет единодушия.

Думаю, мы, члены Национального Конституционного Совета, очень сильно разойдемся по многим вопросам. Главный вопрос: какой будет структура власти в государстве? У нас есть проект новой редакции Конституции, подготовленный рабочей группой научных работников. Этот документ практически представляет позицию Президента. Новая редакция предлагает усиление президентской власти...

В сущности, это новая Конституция. В ней предлагается уменьшить состав Верховной Рады до 350 человек. Почему? Не объясняется. Ее разработчики предлагают отказаться от звания "народный депутат Украины". Какая необходимость? Если посмотреть на полномочия Президента и парламента, то они существенно отличаются... Новый проект предусматривает переход к президентской форме правления. Верховная Рада будет только давать согласие на назначение премьера, он формирует правительство. Президент председательствует на заседаниях правительства, которые проводятся по вопросам внешнеполитической деятельности, национальной безопасности и обороны по определенной им повестке дня. Президент единолично формирует правительство, предлагает весь состав Конституционного Суда, судебный корпус, подбирает рычаги, которые граничат с авторитарным стилем.

Там такая интересная, демократическая внешне норма. По народной инициативе, когда собранно полтора миллиона подписей, то можно на референдум выносить вопрос об отмене закона или какой-то его части. Ну и как это? Мне не нравится один закон, я нашел возможность, провел референдум. Это как пойдет мода, то будем штамповать народную инициативу, а Верховная Рада не будет поддерживать...

Все действия Президента Ющенко свидетельствуют, что он готов на все, чтобы провести Конституцию, которая ему нужна, а сделать это можно в наших условиях только через проведение референдума.

Виктор Мусияка, один из творцов Конституции 1996 года, народный депутат предыдущих созывов, член совета Украинского форума: ПРЕЗИДЕНТ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ НАСИЛУЕТ СТРАНУ... То, что Шаповал написал с друзьями, с “выдающимися украинскими юристами”, которых я не знаю, это сейчас называют новой редакцией Конституции. В сущности это проект новой Конституции. И хотя Ющенко говорит, что на Верховную Раду возложено задание подготовки новой Конституции, но и сам процесс подготовки текста, его конечный вариант должны быть скрытые. Может такое случиться, что референдум будет назначен через головы, через что хочешь - и все, идите с пляжа... Это “действо” будет освящено волей народа.

Я убежден, что блокирование парламента, неприкосновенность, НАТОВСКАЯ тема нужны, чтобы не было заметно, какова опасность неконституционного строя. Они сидят и неприкосновенностью занимаются... Интересно, что, когда говорят о снятии неприкосновенности с Президента, то не нашли другой причины, как а “вдруг Президент изнасилует женщину”... Люди добрые, да он страну на протяжении трех лет насилует.

Референдум - это способ манипулирования всеми народными мероприятиями в руках власти. Тем более, что и подделка возможна... Гитлер провел тринадцать референдумов. И это привело к формуле, которая существует в Германии: немецкий народ может ошибаться... У нас пока еще нет механизмов, которые бы реально дали учесть волю народа и обеспечить ее.

Вы сначала должны провести референдум на тему: нужна ли новая Конституция вообще. Потом спросить: вы видите, какой строй внедряется? И среди ответов поставить: "диктатура". А тогда народ нужно спросить, хотите ли вы диктатуру?

Вы посмотрите, до чего дошло: он издает указы, кто встречает, кто его провожает, портрет свой подписывает... Сейчас готовится Конституция Ющенко, где будет лишь две статьи. Первая: воля Ющенко - это закон, а вторая: закон – один для всех...

Михаил Сирота, народный депутат Украины, один из авторов Конституции 1996 года, член Национального Конституционного Совета: НЕ УДАСТСЯ УНИЧТОЖИТЬ ПАРЛАМЕНТ ДАЖЕ ТАКОМУ СИЛЬНОМУ ИГРОКУ, КАК ВИКТОР ЮЩЕНКО... Я член рабочей группы НКС, но не принимал и не буду принимать участия в ее заседаниях, хотя официально и не выходил. Время человека ограничено и я не буду тратить его на “ерунду”. Уже есть проект новой Конституции, и Национальный Конституционный Совет - это лишь камуфляж для освящения определенной Конституции. В цивилизованных странах существует такое понятие, как изменения и дополнения в Конституцию. Да, изменения и дополнения в Конституцию можно изложить от первой до последней статьи в новой редакции. Но эти изменения и дополнения будут приниматься парламентом, а не референдумом, как хочет Президент. Принятие изменений в Конституцию нужно, потому что в 2004 году разрушили соотношение ветвей власти. Но это сейчас делается путем уничтожения в стране парламентаризма и переходом к марионеточной структуре, которой руководили бы из центра. Это поняли все основные политические силы Украины, и идею проведения референдума не поддерживает ни одна политическая сила. Эту идею не поддержит ни Партия регионов, ни Блок Литвина, ни Блок Тимошенко, ни часть Нашей Украины (послушайте, что говорят представители Народной Самобороны). Кстати, на заседании Комитета по вопросам правовой политики Иван Степанович Плющ проголосовал против законопроекта, которым предлагается внести изменения Президента в закон о Конституционном суде, и которым этот суд фактически выводится из-под влияния Верховной Рады. Стало понятно, что идея принятия новой Конституции провальная, и ее не поддерживает ни одна политическая сила. Так же ни одна политическая сила не поддерживает принятия ее на референдуме. Есть заявления всех политических сил, кроме Нашей Украины. Референдум уже можно не рассматривать.

Я думал, что эти изменения могут быть внесены только после президентских выборов. Но сейчас вырисовывается интересная конфигурация. Если Партия Регионов и БЮТ договорятся между собой, то уже в этом созыве мы получим парламентскую модель. И блок Литвина, и коммунисты будут активно этому способствовать. То есть “благодаря” усилиям Президента, под силовым давлением Секретариата Президента и самого Президента сформировалось конституционное большинство где-то в 350 голосов, которое урегулирует дуализм власти. Тогда премьер будет руководителем исполнительной власти, а Президент будет иметь только представительские функции. ПАСЕ и венецианская комиссия четко подтвердили, что они не поддерживают референдум по принятию новой редакции Конституции. Не удастся уничтожить парламент даже такому сильному игроку как Виктор Андреевич Ющенко, потому что еще более сильный игрок Леонид Даниилович Кучма пробовал-пробовал и ничего не вышло.

Виталий Бойко, экс-председатель Верховного Суда Украины, член Национального Конституционного Совета: ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ИСКУССТВЕННО ВЫЗЫВАТЬ У ЛЮДЕЙ ЖЕЛАНИЕ ДИКТАТУРЫ... Временами кажется, что создается искусственный беспорядок по всем направлениям, чтобы у народа возникло желание: давайте закрутим гайки. То есть искусственно вызывать у людей желание диктатуры. Коллегиально эти гайки тяжело закрутить, а единолично можно.

Меня удивляет двуликость власти: закон для всех. Четко определен порядок назначения на должности, но вдруг появляется формулировка "и.о. председателя суда", "и.о. главы СБУ". Это пренебрежение к закону. Лично мне стыдно за действия Президента. Смотрю коллегию МВД, а Президент говорит: "Иди, пиши заявление на увольнение". Ну нельзя так. Завтра уволенный напишет заявление в суд. И суд восстановит, потому что это не добровольное заявление, это жесткое принуждение. И потом я, например, не знаю, что это за жест, средний палец. Я об этом узнал только, когда был в Вашингтоне.

Относительно референдума... Я был председателем ЦИК, дважды готовил референдумы. Но как можно голосовать за Конституцию? - Если мне одна статья нравится, а другая нет?! Референдум - это вопрос и ответ: да, нет... Я не представляю, как принимать на референдуме текст Конституции.

Конституция - базовый закон, она должна действовать долго, на ее основании строится пирамида государственных органов. Полное изменение Основного закона - рискованное действие, а все несогласованности можно вносить поправками, законопроектами.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел, заместитель председателя Украинского Форума: РЕФЕРЕНДУМ ВЫЗОВЕТ ВОЗМУЩЕНИЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА... Мы слишком смелы. Я работал в Америке, и наблюдал, как принималась наша первая Конституция. Помню, как ее пропускали через венецианскую комиссию, как ее признавали одной из лучших. Принимать Конституцию на референдуме - это значит возмутить сообщество тем принятием. На Западе нас пока еще воспринимают с пониманием: пришла демсила, она порой делает ошибки, но мы будем ей способствовать. Но я сомневаюсь, что так на "но пасаран" можно реализовать эту затею с Конституцией. Потому что Основной закон - это же базовая ценность. Это очень сложный процесс. И рассчитывать на международную поддержку в этой затее не стоит.

Записала Маша Мищенко