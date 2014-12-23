СБУ решила привлечь Медведчука к освобождению заложников из плена боевиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 23 декабря усилиями украинской власти и волонтеров уже освобожден 1351 гражданин Украины. Но еще сотни наших соотечественников страдают в застенках боевиков.

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В СБУ пришли к выводу о целесообразности нестандартных мер, чтобы добиться главного - освобождение этих людей еще до Рождества. Поэтому в Службе безопасности признали целесообразным к реализации плана привлечь рабочую группу в составе первого заместителя председателя СБУ, руководителя Антитеррористического центра при СБУ Василия Грицака, председателя Межведомственного центра по обмену пленными Юрия Тандита и инкорпорировать в эту работу Виктора Медведчука.

В СБУ убеждены, что такое решение в сложившейся ситуации, ускорит темпы освобождения людей.

Освобождение и возвращение граждан Украины домой станет ключевым критерием, по которому и можно будет оценить эффективность разработанного плана, подчеркивается в сообщении.