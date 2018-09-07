Экс-руководителя ГФС обвиняют в создании преступной группировки с крышевания контрабанды (видео)

Журналисты выяснили, что Продан в мае этого года приобрел два объекта недвижимости в Турции.

Журналисты получили документы, которые свидетельствуют об уголовных делах против высшего руководства таможни.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

Человека Гройсмана, уже экс-руководителя ГФС Мирослава Продана обвиняют в покупке курорта в Турции и создании преступной группировки с крышевания контрабанды.

Напомним, ГФС - это государственный орган, который обеспечивает наполнение бюджета. Если через него из бюджета воруют деньги люди премьера, какой МВФ будет предоставлять такой стране помощь?

Его называют "турецким Монте-Карло" - Борум - один из самых дорогих турецких городов. И именно на него падает выбор Мирослава Продана - экс-председателя фискальной службы - человека, которому подчинялись все налоговики и таможенники Украины.

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После внезапной отставки Продан легко может поселиться на живописном берегу Эгейского моря. Об этом свидетельствуют эксклюзивные документы ГПУ и СБУ, согласно которым Продан в мае этого года приобрел два объекта недвижимости в Турции, цена которых варьируется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Журналисты пытались выяснить, откуда у госчиновника такие деньги?

Как сообщал УНИАН, 5 сентября и.о. председателя ГФС Мирослав Продан уволился по собственному желанию, а правительство это заявление удовлетворило.

Правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы в июле 2016 года. В 2014-2016 годах Продан возглавлял Главное управление ГФС в Винницкой области.