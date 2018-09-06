Парубий заподозрил россиян в химатаке в Крыму и просит мир это проверить

Спикер призвал все страны мира осудить и наказать Россию "за применение химического оружия во всем мире".

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает международные организации провести экологическую экспертизу в аннексированном Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

"По нашим данным, это произошло вследствие того, что российские оккупационные войска обстреляли химические отстойники титанового и содового заводов. Призываю международные организации, в первую очередь защитников природы, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере оккупированного Крыма", - сказал спикер.

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Он призвал международных экспертов "определить реальную угрозу для этого региона".

По словам Парубия, если мониторинговая миссия не будет допущена на территорию Крыма, то ВР должна признать, что "эта катастрофа еще один факт химической атаки, осуществленной российскими оккупантами в Крыму, которая направлена против украинских граждан".

"Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия", - подчеркнул спикер.

Он призвал все страны мира осудить и наказать Россию "за применение химического оружия во всем мире".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Проводится эвакуация детей и женщин.

По данным Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины, при помощи химических детекторов неподалеку от КПВВ «Чаплинка» фиксируется наличие токсичных веществ в воздухе. Пограничники проинформировали об этом органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы.

Во вторник, 4 сентября, несколько пограничников, которые несут службу на административной границе с оккупированным Крымом, почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений Вооруженных сил Российской Федерации.