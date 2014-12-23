Под ВР собралось около тысячи протестующих, люди перекрыли улицу Грушевского (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в парламент продолжают сходиться люди.

Грушевського вже перекрита. Люди йдуть до Ради pic.twitter.com/DbjTI7OWWa — Maryana Pochtar (@mpochtar) December 23, 2014

В настоящее время на площади Конституции собралось уже около 1 тыс. человек. Они расположились также на проезжей части улицы Грушевского напротив здания парламента, поэтому по улице Грушевского на отрезке от Шелковичной до Липской проехать невозможно.

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Митингующие стоят под разными флагами и держат различные лозунги, в основном их требования носят социальный характер: не уменьшать расходы на сферу медицины, образования, не сокращать пенсионные выплаты.

Здание парламента охраняют несколько сотен милиционеров, в настоящее время ситуация возле ВР спокойная, митингующие не пытаются прорвать шеренгу милиционеров.