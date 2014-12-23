В РФ хотят отменить решение Политбюро ЦК КПСС 1954 года о передаче Крыма Украине
Валентина Матвиенко предложила признать незаконным решение Политбюро о передаче Крыма Украине в 1954 году.
«Мы не приемлем заявлений о якобы аннексии Крыма и начали подготовку законопроекта, которым передача Крыма Украине [в 1954 г.] признается незаконной», — заявила Матвиенко.
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Член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов говорит, что решение Политбюро ЦК КПСС и Верховного Совета СССР о передаче Крыма от РСФСР Украинской ССР было принято без референдума, который предусматривала Конституция СССР, сообщают Ведомости.
«Вся формальная последовательность действий была нарушена, и теперь нужно вернуться к этому времени, привести ситуацию в соответствие с международным правом и восстановить историческую справедливость», — говорит парламентарий.
Член комитета Госдумы по делам СНГ Василий Лихачев считает, что для принятия закона есть все юридические основания, поскольку при передаче Крыма были нарушены действовавшая в то время Конституция и другие нормативные акты СССР.
Решение было продиктовано интересами политической конъюнктуры тогдашних лидеров СССР, говорит Лихачев. В случае принятия закона международные судебные инстанции не смогут не принимать его во внимание, считает сенатор.