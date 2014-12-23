Количество стратегических предприятий будет сокращено почти втрое - Абромавичус

Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV, рассказывая о законопроекте, который касается приватизации законопроекте, поданном на рассмотрение Верховной Рады, пишет INSIDER.

"До этого было около 1500 предприятий, которые считались стратегически важными. Я поговорил со всеми министрами. Также послушали общественность, и оказывается, что в Украине так называемых "священных коров" не так уж и много. Поэтому решили уменьшить количество объектов, которые называются стратегическими, до, примерно, 600. Все остальное будет жестко аудитироваться", - заявил министр.

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При этом, по словам, Абромавичуса, "на самых хороших предприятиях будет меняться система, уровень и стандарты корпоративного управления с помощью большой четверки аудиторских компаний и западных экспертов".

"И после этого только начнется массовая приватизация, когда уже цены на эти активы тоже вырастут, потому что будет и менеджмент сменен, и надеемся, к тому моменту рыночные условия для Украины тоже улучшится", - сказал он.