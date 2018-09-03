ВР обязана стать центром политической стабильности в период президентских выборов (видео)

Бурбак обратился к кандидатам в президенты с просьбой отложить споры и конфликты, чтобы избирательные гонки не работали против страны.

Верховная Рада обязана стать центром политической стабильности в период проведения президентских выборов.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"В момент избрания Главы государства, нового Верховного главнокомандующего существует большая вероятность вмешательства в выборы со стороны России. Об этом свидетельствует опыт США, Дании, других стран", - подчеркнул он.

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"Поэтому парламент должен быть готовым к тому, чтобы провести нашу страну через уязвимый период избрания нового Главы государства и Верховного главнокомандующего", - добавил Бурбак.

Он обратился к кандидатам в президенты с просьбой отложить споры и конфликты, чтобы избирательные гонки не работали против страны.

"Красными флажками" в деятельности всех кандидатов должны быть обозначены границы, за которыми начинается ослабление страны", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

В то же время он отметил, что народные депутаты должны "максимально подготовить страну к выборам, принять ряд важных решений, которые касаются национальной безопасности, экономики, финансов, евроатлантического выбора страны".