В Госдуме напомнили Лукашенко о судьбе Каддафи и посоветовали прекратить «дружбу» с США

Об этом Пушков написал в своем Twitter.

"США пытались дружить Милошевич, Каддафи, Хуссейн. Их судьба известна. Теперь США предлагают "новые отношения" Лукашенко. Опыт опасен...", - написал Пушков.

С США пытались дружит Милошевич, Каддафи, С.Хуссейн. Их судьба известна. Теперь США предлагают "новые отношения" Лукашенко. Опыт опасный... - Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2014

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Минск готов предоставлять Киеву посильную помощь в решении существующих вопросов.

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Также, Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, товарооборот между двумя странами демонстрирует постоянный рост.