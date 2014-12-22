В Госдуме напомнили Лукашенко о судьбе Каддафи и посоветовали прекратить «дружбу» с США
Глава Комитета по международным делам в Госдуме Российской Федерации Алексей Пушков напомнил президенту Беларуси Александру Лукашенко, что «дружба» с США может для него плохо закончиться.
Об этом Пушков написал в своем Twitter.
"США пытались дружить Милошевич, Каддафи, Хуссейн. Их судьба известна. Теперь США предлагают "новые отношения" Лукашенко. Опыт опасен...", - написал Пушков.
С США пытались дружит Милошевич, Каддафи, С.Хуссейн. Их судьба известна. Теперь США предлагают "новые отношения" Лукашенко. Опыт опасный...
- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2014
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Минск готов предоставлять Киеву посильную помощь в решении существующих вопросов.
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Также, Лукашенко подчеркнул, что несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Украине, товарооборот между двумя странами демонстрирует постоянный рост.