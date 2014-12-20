Обама перед Рождественскими каникулами одобрил дополнительные санкции против Крыма

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Мирослава Гонгадзе.

"Только перед отбытием на Гавайи президент США подписал указ о дополнительных санкциях в отношении Крыма. Указ вводит запрет на экспорт товаров, технологий и сервиса и инвестиций в Крым и из Крыма", - написала она.

На сайте Белого дома есть заявление американского президента по этому поводу.

"Новый указ предназначен для того, чтобы четко дать понять американским корпорациям, ведущим бизнес в регионе и подтвердить, что Соединенные Штаты не смирятся с российской оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - заявил Обама

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Указом, в частности, запрещается ввоз в Крым и вывоз из Крыма любых товаров, услуг или технологий.

Также запрещается предоставление разрешения, финансирование или содействие соглашениям, которые заключаются лицами, попавшими в санкционный список.

Кроме того, Обама разрешил министру финансов США накладывать санкции на лица и компании, которые работают в Крыму.