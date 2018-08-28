"Мы принимаем людей из Украины": премьер Чехии обосновал отказ размещать беженцев из Африки

21 мая Министерство труда и социальных дел Чехии заявило, что готовит программу, которая ускорит трудоустройство украинцев в стране.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не примет ни одного беженца, потому что принимает украинцев.

Об этом Бабиш сообщил накануне переговоров относительно нелегальной миграции с премьер-министрами Италии и Мальты, передает "Громадське" со ссылкой на Radio Praha.

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины», — сказал Бабиш.

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21 мая Министерство труда и социальных дел Чехии заявило, что готовит программу, которая ускорит трудоустройство украинцев в стране.

В рамках соглашения между странами предполагается, что 19 600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

В мае 2018 Киевский международный институт социологических исследований сообщил, что 7% украинцев планируют в ближайшие полгода выехать за границу с целью длительного пребывания, работы, учебы или эмиграции. Самыми популярными странами для миграции стали Польша, Чехия и Германия.

Отметим, за первые семь месяцев 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 мигрантов и беженцев, которые пытались добраться до Европы.