Какова вероятность роспуска парламента?

Назначит ли Президент досрочные выборы Верховной Рады, иначе говоря – распустит ли он нынешний парламент? Большинство посетителей, которые приняли участие в опросе на УНИАН-сайте, считает такое развитие событий вполне вероятным. Немного меньше половины – думают по-другому.

Вопрос был сформулирован таким образом: “Какая вероятность того, что Президент распустит парламент?” “Ни одной или совсем незначительная”, - сказали 19,35%; "невысокая, но есть "– 24,05%; “50 на 50” – 17,56%; “высокая” и “скорее всего так и произойдет” – 37,55. В целом тех, что видят достаточно высокую вероятность роспуска, - 55,2%. Цифра - полностью в духе украинской политической жизни (в пределах половины).

Среди своихответов, присланных в адрес сайта, есть такие: “не сможет”; “а кто его спрашивает?”; “только роспуск парламента, альтернативы нет”; “безусловно, распустит”; “очень надеюсь”; “Ющенко подаст в отставку”; “поднадоело”; “не распустит, потому что в помаранчевих нет шансов на победу”; “зависит от способности Президента свести баланс последствий и сделать правильные выводы”.

В целом состоянием на 12 июля (11.00) ответило 1249 респондентов. Опрос длится (смотрите украиноязычную и русскоязычную версии сайта).