Яценюк: Преодолеть вызов со стороны РФ можно лишь общими с Европой усилиями
15:17, 19 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет о важности единства, которую демонстрируют все страны - члены Европейского Союза в противодействии агрессивной политике Российской Федерации.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом Яценюк сказал во время встречи в Киеве с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.
Читайте такжеЯценюк обсудил с Туском ситуацию на востоке Украины и противодействие российской агрессииПо словам Яценюка, «только совместными усилиями нам удастся преодолеть этот вызов, который касается не только Украины, но и всей Европы».
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