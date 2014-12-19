Яценюк: Преодолеть вызов со стороны РФ можно лишь общими с Европой усилиями

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом Яценюк сказал во время встречи в Киеве с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Читайте такжеЯценюк обсудил с Туском ситуацию на востоке Украины и противодействие российской агрессииПо словам Яценюка, «только совместными усилиями нам удастся преодолеть этот вызов, который касается не только Украины, но и всей Европы».