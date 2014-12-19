СБУ задержала члена КПУ, планировавшего отравить водопровод Константиновки
15:13, 19 декабря 2014Политика
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Служба безопасности Украины задержала коммуниста с Донетчины, который пытался отравить водопровод города Константиновка.
В Константиновке могли отравить водопровод / кадр видео Радио Свобода
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге советник председателя Службы безопасности Маркиян Лубкивский.
Он рассказал, что контрразведка СБУ задержала депутата городского совета Константиновки Донецкой области, члена КПУ и Всеукраинского союза советских офицеров, который вместе с другими членами агентурной сети террористической организации «ДНР» планировал осуществить теракты против сил АТО и гражданского населения.
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