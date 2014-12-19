СБУ задержала члена КПУ, планировавшего отравить водопровод Константиновки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге советник председателя Службы безопасности Маркиян Лубкивский.

Он рассказал, что контрразведка СБУ задержала депутата городского совета Константиновки Донецкой области, члена КПУ и Всеукраинского союза советских офицеров, который вместе с другими членами агентурной сети террористической организации «ДНР» планировал осуществить теракты против сил АТО и гражданского населения.

Читайте такжеСБУ задержала жительницу Луганска, которая планировала теракт в центре Киева (фото, видео)В частности, планировалось отравления цианистым калием водозаборных водоемов Константиновки.