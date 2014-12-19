Россия отправила на Донбасс очередной «гумконвой» - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции и.о. представителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

«По состоянию на 6 утра 19 декабря общественно-политическая обстановка в зоне АТО на подконтрольной боевикам территории остается напряженной, прежде всего из-за падения социальных стандартов региона, недостатка предметов первой необходимости, значительного повреждения коммуникаций и жилого фонда», - сказал он.

«РФ продолжает практику предоставления так называемых «гуманитарных конвоев». Так, из Ростовской области РФ отправилась колонна «гуманитарной помощи», - подчеркнул Селезнев.

Как сообщал УНИАН, первый «гумконвой» из России въехал в Украину 22 августа.

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12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

Как сообщали в МЧС РФ, 130 грузовых автомобилей якобы привезли на Донбасс 1,2 тыс. тонн продуктов питания, а также строительные материалы.

В СНБО заявляют, что эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.