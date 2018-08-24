"Вымести хлам": Кравчук пояснил, как воспитать в Украине добросовестных чиновников

По словам Кравчука, отечественные депутаты и чиновники, как правило, сразу после избрания начинают думать только о себе и забывают о народе.

Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что депутаты нынешнего созыва Верховной Рады находятся где-то посредине: нельзя сказать, что они полностью игнорируют население, но и интересы народа должным образом не отстаивают.

Во время чата в "Главреде" экс-президент подчеркнул, что украинские народные избранники чрезмерно меркантильны.

"Думаю, "болезнь" украинского парламента и депутатов, сидящих в Верховной Раде, заключается в том, что они исходят из того, как обеспечить свою жизнь, а не жизнь государства. Наблюдаю много таких депутатов: пришли в Раду в бедненькой рубашке, а проходит год и, глядишь, где-то он уже домиком обзавелся, откуда-то пришло "Версаче". А откуда?" – сказал спикер.

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По словам Кравчука, отечественные депутаты и чиновники, как правило, сразу после избрания начинают думать только о себе и забывают о народе, который дал полномочия быть властьимущим.

"Люди должны знать, что любой чиновник, начиная от президента, является слугой, избранным народом. Народ его нанял, платит ему, удерживает его для того, чтобы он служил этому народу. И, если тот (или та) этого не делает, народ имеет право его отстранить от должности. Если он сам не хочет этого сделать", - сказал он.

Экс-президент полагает, что в канун Дня независимости самое время пересмотреть контингент украинских чиновников и "вымести хлам".

"Как правило, каждая семья в доме наводит порядок перед праздником. У нас праздник 24 августа - времени не хватит, чтобы навести порядок. Но принципиально важно метлой вымести из дома весь хлам, который только есть, и начать жить ответственно. Должен быть контроль и сила давления (да, демократическая, но сила давления!) На любого чиновника. Это – главное", - подытожил собеседник.

Ранее сообщалось, что Кравчук убежден, что более грамотная организация взаимоотношений с Россией позволила бы избежать конфликта, кровопролития и многочисленных потерь.