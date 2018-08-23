Королева Елизавета II по случаю Дня независимости пожелала Украине счастья

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II (династия Виндзоров) по случаю Дня независимости пожелала Украине счастья.

Как говорится в сообщении на сайте президента Петра Порошенко, лидеры стран мира продолжают присылать в адрес главы государства поздравительные письма по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

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«С большой радостью шлю свои искренние поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями удачи и счастья народу Украины в следующем году», - говорится в поздравительном письме Елизаветы II.

Также направил поздравления с национальным праздником Король Испании Фелипе VI и пожелал мира и процветания украинскому народу.

В адрес главы государства поступили поздравления от великого герцога Люксембурга Анри и императора Японии Акихито.

«По случаю Дня независимости Украины я с большим удовлетворением отправляю вам сердечные поздравления и искренние пожелания счастья и процветания вам и народу вашей страны», - говорится в поздравлении императора Японии.

Герцог Люксембурга Анри выразил наилучшие пожелания благополучия и процветания украинскому народу.

Президент Республики Корея Мун Дже-Ин в поздравлении отметил, что «в течение многих лет наши страны строили тесные отношения дружбы и сотрудничества в широком кругу вопросов». «Я искренне надеюсь, что в дальнейшем мы сможем укрепить отношения между нашими странами путем взаимовыгодного и ориентированного на будущее сотрудничества, которое будет способствовать благополучию и счастью наших народов и углубит наше взаимопонимание и дружбу», - подчеркнул Мун Дже-Ин и пожелал «бесконечного процветания Украине».

Кроме того, поздравления поступили от короля Королевства Саудовская Аравия Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда и наследного принца.

«Мы рады выразить вам, ваше высокопревосходительство, наши самые теплые поздравления по случаю празднования годовщины Дня независимости вашего государства и направить вам наши самые искренние пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу и правительству дружественной Украины - развития и процветания», - говорится в поздравлении наследного принца, вице-премьер-министра, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауда.

Также поздравления уже поступили от короля Марокко Мохаммеда VI, президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, президента Мексиканских Соединенных Штатов Энрике Пенья Ньето, председателя Государственного совета и Совета Министров Республики Куба Мигеля Диас-Канель Бермудеса, президента Республики Ирак Фуада Масума, президента Республики Бенин Патриса Талона, президента Габонской Республики Али Бонго Ондимба, лидеров других стран.

Главы государств желают дружественному народу Украины процветания и благополучия, а также выражают твердую приверженность укреплению дружественных связей и сотрудничества с Украиной во имя взаимного развития и благосостояния.