В рядах СБУ обнаружили "крота" – агента иностранной спецслужбы

10:37, 23 августа 2018
Политика
152 0
Агента иностранной спецслужбы задержали 18 августа / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 22 августа, в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

Читайте такжеВ СБУ и "ОККО" прокомментировали обыски в главном офисе сети АЗС

«Мы выявили в своих рядах, так сказать, «крота». Этого «крота» отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей», - заявил он и добавил, что задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа.

«У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях», - сказал Грицак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#шпионаж