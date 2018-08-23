В рядах СБУ обнаружили "крота" – агента иностранной спецслужбы

Задержанному избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Служба безопасности Украины выявила в своих рядах агента иностранной спецслужбы, который 18 августа был арестован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 22 августа, в Киеве сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

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«Мы выявили в своих рядах, так сказать, «крота». Этого «крота» отработали, задержали, отдокументировали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей», - заявил он и добавил, что задержанного сотрудника СБУ арестовали 18 августа.

«У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях», - сказал Грицак.