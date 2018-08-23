Кравчук описал ситуацию в Украине двумя словами

По словам экс-президента, в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал ситуацию в Украине одним словосочетанием — это системный кризис. По его словам, в нашей стране - политический, экономический, социальный и военно-силовой системный кризис, который ведет к очень сложным последствиям для жизни людей.

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Во время чата на «Главреде» экс-президент рассказал, что в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства.

"Например, экономика. Только сейчас, как показывает статистка, есть определенный небольшой процент экономического роста. Правда, мы не знаем, за счет чего. Возможно, за счет военной продукции. Не знаю, информации об этом у меня нет", — отметил он.

По словам Кравчука, то, что экономика прекратила падение – уже хорошо, но сейчас она находится на столь низком уровне, что власти не могут решить основные проблемы жизни населения.

"Ведь бедность не потому, что люди бедные, а потому что экономика не развивается. Поэтому и зарплаты, и пенсии крайне низкие. Экономика находится в очень сложном состоянии. Инвестиции — тоже", — указал он.

"Кредитами нам немножко помогают, но их всегда нужно возвращать: берешь 10 долларов, а нужно отдать 12-15 долларов (это зависит от того, где взял). А инвестиции в страну поступают плохо, потому что нет доверия к государству и защиты инвестиций в Украине", — продолжил Кравчук.

По мнению экс-главы государства, следующая проблема Украины – коррупция.

"Я задаю этот вопрос всем, и себе в том числе: у нас есть возможность навести порядок на таможне? Убежден, что есть. Немцы недавно посчитали, что если бы мы навели порядок на таможне, мы бы имели дополнительно 5 миллиардов долларов в год в бюджете", — отметил собеседник.

"Мы просим 1 миллиард долларов у Международного валютного фонда и отдаем больше с процентами, а со своей таможни не берем. Почему не хотим навести порядок? Очевидно, не заинтересованы. Или заинтересованы в другом", — заключил экс-президент.

"Не хочу даже думать о том, что этого нельзя сделать. Просто не хотим. Для меня не имеет значения — или не хотим или не можем. Вывод один: кто не хочет или не может, должен уйти из власти. Это обязательная норма. И не надо ни на кого кивать. Знаю, что Россия, Кремль воюет против Украины и в Украине, но Кремль не имеет никакого отношения к тому, что происходит на нашей таможне", — заявил Кравчук.

Ранее Леонид Кравчук назвал главное достижение и крупнейший провал Украины.