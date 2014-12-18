Потери государства от деятельности ГИУ в 2013 году составили 196 млн. гривень - СМИ
В 2013 году уставный фонд Государственного ипотечного учреждения был сокращен на 196 млн. гривен, что может являться прямыми потерями государства.
«В каждом виде деятельности Государственного ипотечного учреждения есть значительные возможности для коррупции», - утверждают журналисты издания Украина Криминальная.
По информации издания, откат ГИУ за размещение государственных средств на депозите в частном банке составляет от 1% до 5% от суммы размещаемого депозита. С 2007 года общая сумма размещенных ГИУ депозитов составила более 7 миллиардов гривен.
Депозиты являются не единственным и не основным источником нелегальных доходов правления ГИУ, считает издание.
Как утверждают журналисты Украины криминальной, откаты берутся на всех финансовых операциях, которые проводит ГИУ: размещение облигаций, финансирование застройщиков, выкуп ипотечных кредитов.
Согласно опубликованным «Украиной криминальной» данным в 2009-2013 годах ГИУ активно выкупало недострои у девелоперов и достраивало их.
«Большинство таких домов строилось в Донецке. Финансирование шло через банк, с которым был связан застройщик. Откат за финансирование составлял до 15%», - утверждают журналисты.
«Еще одной статьей доходов руководства ГИУ является выкуп ипотечных кредитов у банков. Решение о выборе банка и конкретных кредитов Правление ГИУ также принимает самостоятельно. Однако не все кредиты соответствуют формальным критериям ГИУ и часто являются безнадежными. Согласие руководства ГИУ на такой способ погашения долга стоит до 20% от суммы долга», - утверждает издание.
«Общая сумма средств, выведенных из оборота ГИУ, составляет порядка 2 млрд. грн. Нынешний состав руководства ГИУ был сформирован Виктором Януковичем и до сих пор не претерпел никаких изменений», - сообщает Украина Криминальная.