Потери государства от деятельности ГИУ в 2013 году составили 196 млн. гривень - СМИ

«В каждом виде деятельности Государственного ипотечного учреждения есть значительные возможности для коррупции», - утверждают журналисты издания Украина Криминальная.

По информации издания, откат ГИУ за размещение государственных средств на депозите в частном банке составляет от 1% до 5% от суммы размещаемого депозита. С 2007 года общая сумма размещенных ГИУ депозитов составила более 7 миллиардов гривен.

Депозиты являются не единственным и не основным источником нелегальных доходов правления ГИУ, считает издание.

Как утверждают журналисты Украины криминальной, откаты берутся на всех финансовых операциях, которые проводит ГИУ: размещение облигаций, финансирование застройщиков, выкуп ипотечных кредитов.

Согласно опубликованным «Украиной криминальной» данным в 2009-2013 годах ГИУ активно выкупало недострои у девелоперов и достраивало их.

«Большинство таких домов строилось в Донецке. Финансирование шло через банк, с которым был связан застройщик. Откат за финансирование составлял до 15%», - утверждают журналисты.

«Еще одной статьей доходов руководства ГИУ является выкуп ипотечных кредитов у банков. Решение о выборе банка и конкретных кредитов Правление ГИУ также принимает самостоятельно. Однако не все кредиты соответствуют формальным критериям ГИУ и часто являются безнадежными. Согласие руководства ГИУ на такой способ погашения долга стоит до 20% от суммы долга», - утверждает издание.

«Общая сумма средств, выведенных из оборота ГИУ, составляет порядка 2 млрд. грн. Нынешний состав руководства ГИУ был сформирован Виктором Януковичем и до сих пор не претерпел никаких изменений», - сообщает Украина Криминальная.