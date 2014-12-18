Дания ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом министр иностранных дел Дании Мартин Лидегор написал в Twitter.

"Очень счастлив, что Дания только что ратифицировала Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, Молдовой и Грузией", - написал он, отметив, что это является важным шагом для более тесного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

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После избрания президентом Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

16 сентября Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Также документ должны ратифицировать все страны-члены ЕС.

На сегодня Соглашение об ассоциации уже ратифицировали 11 государств-членов ЕС: Румыния, Литва, Латвия, Болгария, Словакия, Мальта, Эстония, Швеция, Венгрия, Польша, Хорватия а также Сенат Чехии.