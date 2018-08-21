100 дней голодовки: Москалькова утверждает, что состояние Сенцова «удовлетворительное»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что консилиум врачей осмотрел голодающего 100-й день, незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, его состояние «удовлетворительное».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила на пресс-конференции в Москве.

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«Вчера у Сенцова был проведен консилиум врачей, собирались врачи ФСИН и городской больницы Салехарда, они определяли, каково его состояние на сегодняшний день. На сегодняшний день - удовлетворительное, он передвигается, встает, получает специальное питание Nutridrink», - сказала Москалькова.

Справка УНИАН. Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

14 августа российская правозащитница Зоя Светова, которая посетила Сенцова в колонии, заявила, что он назвал свое состояние здоровья предкритическим.