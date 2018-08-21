Генпрокуратура работает над подозрением Сытнику – СМИ

Правоохранители проверяют как минимум три факта нарушений Сытника.

Генеральная прокуратура готовит подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику по нескольким эпизодам.

Об этом сообщает источник "Украинской правды" в органах прокуратуры.

По словам высокопоставленного источника, правоохранители проверяют как минимум три факта нарушений Сытника.

Речь идет о разглашении материалов досудебного расследования без разрешения прокурора, раскрытие государственной тайны и предупреждение о проведении обысков.

Собеседник УП пояснил, что подозрение может базироваться на материалах разглашения директором НАБУ личной информации гражданской жены прокурора Константина Кулика на закрытой встрече с журналистами.

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"Поскольку дело было в суде, он не имел права разглашать это без разрешения Антикоррупционной прокуратуры. Если бы дело еще не было в суде, то да, он мог это делать, но на стадии суда - нет", – отметил источник.

Ранее в специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что обеспокоены систематическим разглашением сведений, составляющих тайну досудебного расследования в уголовном производстве НАБУ.

Еще 16 ноября 2017 года стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашение данных следствия.

Отмечалось, что ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.