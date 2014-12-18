Порошенко верит, что украинский флаг снова будет развеваться над Крымом



Об этом глава Украинского государства сказал во время выступления в польском Сейме.

”Крым для нас незаживающая рана. Никакого оправдания крымской аннексии не существует. Это грубое нарушение международного права», - сказал он.

Порошенко при этом подчеркнул, что верит в то, ”что украинский флаг снова будет развеваться над многонациональным полуостровом”.

Читайте такжеПорошенко: Кризис на Донбассе может завершиться через три недели, если выведут иностранные войска

Кроме того, он отметил, что украинско-польское сотрудничество является примером конструктивного взаимодействия между нашими странами на разных уровнях.

Он добавил, что Украине и Польше есть чем гордиться в новейшей истории, и поблагодарил Польшу за поддержку на пути евроинтеграции.