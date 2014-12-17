Луценко заявил, что коалиция не готова "с закрытыми глазами" голосовать за бюджет и кодексы
23:52, 17 декабря 2014Политика
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Совет коалиции обеспокоен отсутствием проектов изменений Налогового и Бюджетного кодексов, а также проекта Государственного бюджета на 2015 год.
Луценко заучил, что коалиция не готова с закрытыми глазами голосовать за бюджет и кодексы / УНИАН
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор коалиции, председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.
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Народный депутат отметил, что на завтра совет коалиции ожидает встретиться с премьер-министром Яценюком.
«Готовы менять процедуру рассмотрения, работать и днем, и ночью, но голосование с закрытыми глазами не пройдет», - подчеркнул Луценко.
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