Луценко заявил, что коалиция не готова "с закрытыми глазами" голосовать за бюджет и кодексы

23:52, 17 декабря 2014
Политика
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Совет коалиции обеспокоен отсутствием проектов изменений Налогового и Бюджетного кодексов, а также проекта Государственного бюджета на 2015 год. 

Фото УНІАН

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал координатор коалиции, председатель фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко.

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Народный депутат отметил, что на завтра совет коалиции ожидает встретиться с премьер-министром Яценюком.

«Готовы менять процедуру рассмотрения, работать и днем, и ночью, но голосование с закрытыми глазами не пройдет», - подчеркнул Луценко.

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