Судебная реформа в следующем году маловероятна - эксперт

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службы новостей канала «1 + 1».

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"Нет, не состоится, потому что, к сожалению, нынешняя коалиция объявляет о том, что судебная реформа это долгий процесс, нужно там менять Конституцию... А тем временем судьи отменяют люстрации (возвращают на должности лиц, подпадающих под положения закона об очищении власти)...", - сказал Таран, отвечая на вопрос, состоится ли в следующем году под давлением общественности судебная реформа.

При этом он отметил, что делать заявления, это одно дело, а инициировать на заседаниях Верховной Рады рассмотрение соответствующих законопроектов является совсем другим делом.

Кроме того, он выразил сомнения, что в следующем году власти удастся провести реальную децентрализацию и усиление роли местного самоуправления. "Вы посмотрите, как пишется бюджет? Бюджет учитывает эту децентрализацию? Не учитывает, то о какой децентрализации можно говорить, если бюджет составляется на следующий год и там этого даже не предусмотрено", - сказал он.

Он считает, что следующий год будет "своеобразной тренировкой для граждан и гражданского общества, когда граждане начнут понимать, что от них тоже очень многое зависит, надо идти во власть, но инструментов, институтов для этого они еще не получают, они не получают бюджета, возможности влиять на власть на местах...".

Таран отметил, что многое будет зависеть также от нового избирательного законодательства, особенно в отношении правил проведения местных выборов.