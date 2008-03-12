Луценко не исключает своего участия в выборах мэра Киева

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что он обнародует свое решение о возможном участии в выборах мэра Киева после того, как Верховная Рада примет решение о действующем Киевском городском председателе Леониде ЧЕРНОВЕЦКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Как только Верховная Рада примет свое решение, я озвучу свое решение», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабинета Министров по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Также правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.