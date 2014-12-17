Bloomberg: План Путина по спасению рубля должен включать урегулирование ситуации в Украине

Об этом говорится в редакционной статье, которая называется «План Путина по спасению рубля должен включать урегулирование ситуации в Украине», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Путин заявил, что он не будет вводить контроль над движением капитала, ограничивая торговлю в рублях и накладывая мораторий на выплату внешних долгов. Но искушение сделать это будет слишком большим. Для него было бы гораздо лучше воспринимать этот валютный кризис как возможность прийти к соглашению по поводу урегулирования конфликта в восточной Украине, что привело бы к облегчению санкционного режима, который помогает разрушать российскую экономику.

Некоторым странам, правда, контроль над движением капитала принес успех. И используя этот метод, Путин мог бы сохранить лицо, когда речь идет об украинском кризисе, и вместе с тем сохранить валютные резервы своей страны. Но трудно сказать, однако, что именно этот метод – который помог России уцелеть в 1998 г. – сработает сегодня. Российская экономика стала более централизованной, из-за чего предпринимателям стало труднее заменять импортную продукцию товарами отечественного производства. Кроме того, контроль над движением капитала заставит крупнейшие российские компании прекратить выплаты их внешних долгов, что подорвет оставшееся доверие к России на кредитных рынках.

Так почему бы не прийти к соглашению в украинском вопросе? Из-за санкций, которые США и Евросоюз ввели в начале этого года, чтобы остановить дальнейшую агрессию Путина, российским компаниям стало сложно заимствовать на международных рынках капитала; они вызвали большой отток капитала (приблизительно 130 млрд. долл. в этом году); и уменьшили приток иностранных инвестиций. С тех пор санкции играют роль множителя при падении цен на нефть. Даже само по себе обещание отменить санкции может начать менять настроения на валютных рынках.

Как только это произойдет, Центральный банк России окажется в более выгодном положении и сможет вмешаться, скупая рубли – плывя по течению, а не против него. На Путина, несомненно, обрушаться с критикой националисты, так как он предаст повстанцев в Украине. Тем не менее, украинские власти находятся под еще большим экономическим давлением. США и ЕС должны использовать свое влияние, чтобы заставить Украину достичь соглашения, которое будет обеспечивать независимость страны, но, в то же время, ей придется выполнить некоторые требования России.

Основные препятствия создает Путин, и он должен их устранить. То, что он обвинял во всех бедах России внешний мир, сыграло ему на руку в политическом плане, и до этого момента он неоднократно повышал ставки в украинском вопросе. Санкции вредят и ослабевшей экономике ЕС. Многие из членов Евросоюза, в том числе Германия, которая до сих пор является крупнейшим иностранным инвестором для России, с самого начала неохотно вводили санкции и будут только рады отменить их при правильных обстоятельствах.

Урегулирование украинского кризиса должно быть долговременным, в частности необходимо будет подключить международные силы, чтобы закрыть границу и таким образом предотвратить будущие вторжения России. Возможно, признаки перемен уже есть. Еще месяц назад Россия отправляла новые конвои танков и артиллерии в Украину, когда пророссийские мятежники обещали новое масштабное наступление. Они так и не выполнили своего обещания, и теперь Россия убедила повстанцев соблюдать временный режим прекращения огня.

Если Путин захочет сделать шаг к тому, чтобы положить конец конфликту, он непременно найдет партнеров, которые захотят отменить санкции. Альтернативой является экономический коллапс и параноидальная изоляция одной из главных военных держав. И это не отвечает ничьим интересам, даже Путина.