Россияне раздосадованы кризисом рубля: «Запад пытается навредить нам» - The Guardian

В статье Алека Луна и Шона Уокера под названием «Россияне раздосадованы кризисом рубля: «Запад пытается навредить нам»», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что многие россияне начали вкладывать свои сбережения в товары, которые можно перепродать, а малый бизнес очень сильно страдает от падения рубля.

«Безопаснее всего хранить все свои сбережения в рублях», так сейчас шутят в России. «В конце концов, никто не додумается искать настоящие деньги в сумке из рублей».

Поскольку российская валюта продолжила падать во вторник, многие москвичи, видя, как тают их сбережения, выражали свое негодование с помощью черного юмора. Остальные нашли другой выход: отправились за покупками.

В торговом центре «Европейский» цены выросли. Екатерина, сотрудник магазина бытовой техники для дома, проводила перепись цен, которые, по ее словам, менялись каждый день. «Вся продукция здесь европейского производства. Вы все сами можете понять», – сказала она.

Но цены не растут настолько быстро, как падает рубль. Москва неожиданно стала одним из самых дешевых мест в мире, где можно купить товары Apple или разные марки автомобилей, поэтому некоторые инвестируют все свои средства до последнего рубля в товары, которые можно будет перепродать.

Михаил Обвалин, менеджер магазина, в котором продается фотооборудование, сказал, что в прошлом месяце объем продаж увеличился. «Фототехника уникальна. Это как автомобиль – вы можете купить ее, а позже продать, если она по-прежнему будет новой, вы можете продать ее как новую», – сказал он. «Мы пересматриваем цены каждый день, мы идем в ногу с тенденциями».

Оля, художница, которая присматривает серьги в ювелирном магазине в «Европейском», сказала, что ее семья перевела все свои сбережения в евро два года назад. Тем не менее, рублевый кризис она считает «ужасным». «Мы живем в России, мы получаем зарплату в рублях. Я думаю, это потому, что Запад пытается навредить России. Но нас, русских, никогда не победить».

Россияне скорее стоически относятся к этому кризису, чем впадают в панику, несмотря на то, что рубль упал до очередного рекордного минимума. «Они только что поставили елку и громкоговорители возле моего дома», – сказал западный банкир, который проживает в Москве. «Это какая-то сюрреалистичная картина: я слышу эту счастливую ритмичную музыку и новогодние песни, в то время как оцениваю ущерб, сидя за своим рабочим столом. Понадобится нечто большее, чем оптимистичные рождественские песни, чтобы вернуть оптимизм».

Этот банкир, по его словам, потерял деньги, вложив их в акции российского кредитора «Сбербанка», который лишился более 18% своей стоимости по данным на вторник.

Но и те, у кого более скромные капиталы, ощутили эту жару. В московском отделении «Сбербанка» инженер Андрей Матросов сказал, что он рассматривает возможность покупки машины, квартиры или ценных бумаг. «У вас должна быть иностранная валюта, это то, что рекомендуют аналитики», – сказал Матросов. «Никто не знает, как далеко это может зайти».

Матросов хотел съездить в Европу на Новый год, но вместо этого поедет в свой родной город на Урале. Он сказал, что компания, где он работает, которая обслуживает оборудование для топливно-энергетического комплекса, сократила 5% своих сотрудников и начала раздавать двухмесячные уведомления об увольнении в ноябре. «Они сказали, что в этом году заработная плата повышаться не будет, и, судя по прогнозам, на это не стоит надеяться и в следующем году».

Любовь Степенная, которая работает в издательстве, спешила поменять рубли на евро для предстоящего круиза по Балтийскому морю. «Пока я шла в «Сбербанк», чтобы поменять свои деньги, евро вырос еще на 10 рублей», – сказала она. Неделю назад у меня было достаточно рублей, чтобы купить 200 евро, теперь их хватит только на 150 евро».

Хотя была надежда на то, что слабый рубль поможет стимулировать местное производство, владельцы малого бизнеса, которые работают с импортными товарами, очень сильно пострадали. После того как Россия запретила ввоз молочной продукции из ЕС в августе, Александр Крупецков, владелец сырного магазина, начал покупать продукты в Швейцарии. Во вторник, когда он пытался сделать крупную покупку, его поставщики приостановили продажу из-за ценовой нестабильности.

«Мы должны понимать, каким будет новый курс, и исходить из этого», – сказал Крупецков. «Никто не будет покупать сыр настолько дорогой, что мне придется искать альтернативу среди российских продуктов. До сих у меня не получилось этого сделать, но мне придется приложить вдвое больше усилий».

Пенсионерка Людмила Горбачева говорит, что у нее нет сбережений, за которые стоило бы переживать, но она пожаловалась, что на ее ежемесячный доход в 12 тыс. рублей можно купить все меньше и меньше, особенно учитывая то, что она помогает растить четырех своих внуков.

«Я ищу, что можно купить внукам на Новый год, но все так дорого, цены везде повышаются», – сказала Горбачева. «Они говорят, что после Нового года цены вырастут еще на 10%. Когда мы росли, мы были бедны, но счастливы. Теперь счастья нет нигде».