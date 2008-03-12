Янукович хочет заслушать не только Тимошенко, но и президентскую сторону

Оппозиционное правительство инициирует проведение парламентских слушаний по вопросам энергетической безопасности и газовых отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ на заседании возглавляемого им оппозиционного правительства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сейчас появляется информация о новой цене на газ для Украины, которая составит 321 дол. за тысячу кубометров газа.

По его словам, это слишком высокая цена, и в случае ее установления это станет угрозой для целых отраслей украинской экономики.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ считает необходимым заслушать во время парламентских слушаний отчет правительства относительно газовой политики, а также пригласить на это заседание президентскую сторону.

Также он инициирует создание специальной депутатской комиссии для выяснения состояния дел в газовой отрасли.

«Необходимо дать честную и объективную оценку действий правительства в энергетической сфере», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме этого, он призывает разработать специальную программу поставок газа в Украину, которая должна быть утверждена отдельными законом.

По его словам, Верховная Рада по результатам парламентских слушаний должна принять отдельное постановление.