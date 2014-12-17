В Киеве в парке Дружбы народов горел гостинично-ресторанный комплекс

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате пожара огнем уничтожены кровля на площади 600 м кв, мебель и оборудование ресторана.

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Около 4 утра подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киеве.