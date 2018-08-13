В Совете судей вступились за судью, который закрыл дело Кернеса

Председатель ССУ Олег Ткачук назвал стечением обстоятельств начало проверки декларации судьи Антонова после критики его решения о закрытии дела Кернеса.

Совет судей Украины подчеркнул недопустимость заявлений о необходимости привлечения к уголовной ответственности судей к оценке их действий Высшим советом правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении внеочередного заседания Совета судей Украины, которое было созвано в связи с заявлениями в отношении судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова за его решение о закрытии производства против городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.

«Подчеркнуть недопустимость действий, содержащих признаки вмешательства в деятельность судебных органов, и публичных высказываний должностных органов государственной власти, управлений и правоохранительных органов о необходимости привлечения судей к уголовной ответственности за принятые решения, до дачи правовой оценки судебному решению апелляционной или кассационной инстанциями, а действиям судьи - Высшим советом правосудия», - говорится в тексте решения Совета судей, которое объявил секретарь внеочередного заседания Андрей Жук.

При этом Совет судей обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Кодекса судейской этики. «Обратить внимание судей на необходимость неукоснительного соблюдения Кодекса судейской этики и требований процессуальных законов, и норм материального права решений ЕСПЧ при совершении правосудия. Судебная деятельность и поведение судьи должно быть примером честного, добросовестного, толерантного, квалифицированного и справедливого служения народу Украины», - отметил Жук.

В то же время после внеочередного заседания на брифинге председатель Совета судей Украины Олег Ткачук назвал стечением обстоятельств решение Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции о проверке декларации судьи Антонова после того, как прозвучала критика в его адрес из-за закрытия дела против Кернеса и его охранников.

«Мы не видели ни одного случая, когда этот государственный орган каким-то образом влиял на независимость, беспристрастность суда», - отметил Ткачук.

«Наверное, совпало так, что в этот период проверяются декларации того судьи, который принимал это решение. Возможно, проверяются декларации кого-то из членов Совета судей сейчас. Но это мы никак не связываем одно с другим», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов постановил закрыть уголовное производство против городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого в связи с отказом обвинения от обвинительного акта. Это решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

В Генпрокуратуре заявили, что будут обжаловать это решение в апелляционных инстанциях. Также заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская сообщила, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины «о спланированном судьей заведомо неправосудном решении, повлекшим тяжелые последствия».

10 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что судья будет отвечать за заведомо неправосудное решение.

11 августа стало известно, что НАПК планирует начать проверки декларации 2015, 2016 и 2017 года судьи Антонова.

Кернес и его охранники Блинников и Смицкий подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства против Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.