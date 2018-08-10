Собирается ли Россия разворачивать войну в Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Причиной тому, по словам Турчинова, является неспокойное Мариупольское направление, «где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья». Но на самом деле, угрозы наступления со стороны РФ, особенно с политической точки зрения, в ближайшее время нет.

Сценарий с «зелеными человечками», как это было в Крыму в 2014-м, уже не пройдет, так как станет очевидно, откуда они взялись. А официально провести вооруженное вторжение в Украину под российским флагом нецелесообразно. России сейчас нет смысла развязывать войну в акватории Черного и Азовского морей, так как Путин не хочет портить свой образ миротворца. Потому в этом случае, это не более, чем предвыборная страшилка.

Ранее уже озвучивалась информация о том, что два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, но это, скорее, было сделано для усиления российского присутствия в Сирии, что Путину сейчас более важно, так как, если в Сирии начнется новая арабо-израильская война, стратегической целью будет выбивание Ирана с целью сместить его с международного нефтяного рынка, что, по сути, даст США карт-бланш на формирование мировых цен на нефть. А это невыгодно для России.

России сейчас нет смысла развязывать войну в акватории Черного и Азовского морей, так как Путин не хочет портить свой образ миротворца

Что касается Украины, то здесь Путин связан по ругам и ногам. Кстати, по той же причине Россия приостановила и введение миротворческой миссии ООН на Донбассе. Поскольку если в конфликте будет присутствовать третья сторона, то Россия не сможет объяснить наличие своих регулярных частей РФ на Донбассе.

Само Азовское море практически не участвует в военных действиях, за исключением попытки наступления на Мариуполь, да и то - сухопутной. Кроме того, на данный момент, у Российской Федерации в Азовском море нет ни одного боевого корабля, есть только корабли береговой охраны. И их присутствия в акватории для России вполне достаточно. С помощью Крымского моста они перекрыли доступ в Азовское море и для того, чтобы Украине туда ввести какие-то дополнительные силы, нужно будет либо прорываться с боем, либо садиться за стол переговоров с РФ и договариваться о введении контингента. С точки зрения планирования морской десантной операции, Азовское море почти непреодолимо за счет малых глубин и мест, где можно подойти к берегу там не так много.

Глобально, Путин прекрасно понимает, что, в случае разворачивания масштабных военных действий, он подпишется на окопную войну, а этого, в свою очередь, не выдержит российская экономика, так как мы не видим накопления ни материальных, ни технических ресурсов для обеспечения войны. Также нет и восполнения человеческого ресурса, что тоже является сдерживающим фактором для РФ. У нас же, даже в случае наступления, несомненно, есть чем отбиваться, так как на сегодня соотношение Вооруженных Сил Украины и тех сил, которые Россия может стянуть к украинской границе, в нашу пользу.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса