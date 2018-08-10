Сестра Сенцова о возможности его помилования: там все зависит от Путина

Сестра Олега Сенцова отметила, что, если бы Россия придерживалась всех юридических процедур, то он вообще бы не сидел ни одного дня.

Сестра украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что процедура помилования Сенцова зависит исключительно от российского президента Владимира Путина.

Об этом Каплан сообщила в эфире «Громадського».

9 августа в администрации президента РФ заявили, что получили ходатайство о помиловании Сенцова от его матери, но «не готовы говорить о реакции».

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«Там все зависит от Путина. На самом деле письмо пришло далеко не сегодня. Он уже довольно долго там лежит, в Администрации президента», — отметила Каплан.

Она добавила, что в российском законодательстве есть процедура помилования по ходатайству матери заключенного, но в ситуации с Сенцовым решение принимает исключительно Путин.

«Там дальше на все воля русского царя», — подчеркнула сестра Сенцова.

Ведущая напомнила, что, по словам адвоката Дмитрия Динзе, процедура помилования в РФ продолжается довольно долго, однако Каплан уверена, что в вопросе освобождения Сенцова определяющей является политическая воля российского руководства.

«Да, там комиссия должна рассматривать дополнительные документы, но надо понимать, если будет политическая воля — это все будет сделано за две секунды. Это вообще не вопрос. То есть, смотреть здесь только на процедуры неверно. Если бы Россия придерживалась всех юридических процедур, то Олег вообще бы ни суток не сидел», — подчеркнула она.