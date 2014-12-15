Раде предложили облегчить получение гуманитарной помощи переселенцами

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины» зарегистрирован в парламенте, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

В частности, авторы проекта предлагают установить, что общий срок временного хранения товаров гуманитарной помощи под таможенным контролем для внутренне перемещенных лиц должен составлять не более 10 рабочих дней, а не 90, как в настоящее время.

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В пояснительной записке депутаты отметили, что уменьшение такого срока обусловлено необходимостью своевременного и безотлагательного получения внутренне перемещенными лицами гуманитарной помощи для нормализации социально-экономического положения, улучшения психологического и эмоционального факторов, обеспечения медицинскими препаратами и соответствующим оборудованием.

Кроме того, депутаты зарегистрировали проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», который предусматривает освобождение от налогообложения доходов в виде благотворительной, гуманитарной, технической помощи, полученных вынужденными переселенцами.