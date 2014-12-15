В ООН обеспокоены намерением Украины люстрировать чиновников времен Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на брифинге в Киеве.

По его словам, “хорошо, что есть попытка обеспечить ответственность за случаи коррупции и злоупотреблений в прошлом. Однако, некоторые положения нынешнего закона вызывают у нас обеспокоенность относительно применения этого закона”.

Как сказал Шимонович, беспокойство касается временных ограничений закона, которые сосредоточены на одном конкретном периоде (речь идет о время президентства Виктора Януковича в 2010-2013 гг. - УНИАН). По его словам, это толкование можно понимать как отделение этого периода с потенциальными последствиями для лиц, которые могут преследоваться по конкретным причинам.

Шимонович считает, что лучше иметь универсальный подход, чтобы закон об очищении власти не определял конкретные периоды, согласно которым, чиновники могут быть удалены от власти.

Кроме того, он обратил внимание, что обеспокоенность вызывает подход, который может применяться к широким категориям людей без возможности для них персонально защитить свою позицию и высказать свои аргументы на тот случай, если эти люди не заслуживают быть лишенными права занимать государственные должности.

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Шимонович также отметил положительные моменты, что украинская власть сотрудничает с Венецианской комиссией в возможности внесения изменений в указанный закон.

Подытоживая, Шимонович отметил, что польза от люстрации может быть только тогда, когда она не будет нарушать права человека.

Как сообщал УНИАН, Закон «О очищение власти», или закон о люстрации, принятый парламентом 16 сентября 2014 года. Закон вступил в силу 15 октября. Он определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами и основывается на принципах верховенства права и законности; открытости, прозрачности и публичности; презумпции невиновности; индивидуальной ответственности; гарантирования права на защиту.

17 ноября пленум Верховного Суда принял обращение в КС относительно конституционности ряда положений закона «Об очищение власти».