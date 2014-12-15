Бывший глава разведки прогнозирует "третий Майдан" в следующем году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По его мнению, Россия будет пытаться воспользоваться бедственным социально-экономическим положением, которое прогнозируется на следующий год, для смены власти в Украине на пророссийскую.

Читайте такжеРуководитель винницкой милиции подтвердил, что 6 декабря ОГА штурмовали "завезенные из других регионов" лица"Социальная составляющая станет на повестку дня в ближайшие месяцы. Она породит мощные движения и возмущения, что приведет к третьему, уже неконтролируемому Майдану, что приведет к смене власти. На этом фоне Россия надеется иметь приоритет на определение политических перспектив, новых лидеров на досрочных президентских и парламентских выборах в Украине", - сказал Маломуж.