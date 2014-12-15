Les Echos: Заместитель главы МВФ заявил, что его "впечатлило" желание украинских властей проводить реформы

В статье, которая называется «Заместитель главы МВФ заявил, что его «впечатлило» желание украинских властей проводить реформы», опубликованной во французской газете Les Echos, сообщается о том, что второй номер Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон сказал в конце своего визита в Киев в субботу, что его «впечатлила» приверженность украинских властей проведению глубоких экономических реформ.

В МВФ, который весной решил предоставить Украине финансовую помощь в размере 17 млрд. долл. в рамках плана по спасению страны, согласно которому Запад должен был выделить Украине 27 млрд. долл., предупредили в ноябре, что страна нуждается в дополнительной помощи в размере 19 млрд. долл., которую необходимо предоставить ей до конца 2015 г.

Первый заместитель главы МВФ прибыл в Киев в пятницу, чтобы встретиться с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком, о чем он сообщил в субботу в коммюнике.

Он также встретился с новой экономической командой, в которую входят американка Наталья Яресько, бывший сотрудник Госдепартамента США и руководитель инвестиционного фонда, которая стала министром финансов, а также литовец Айварас Абромавичус, бывший топ-менеджер одного из шведских фондов, а теперь министр экономики, и Валерия Гонтарева, председатель Национального банка Украины.

«Меня впечатлило их видение экономических преобразований в Украине и желание выполнять обязательства по реализации программы решительных и радикальных реформ», – сказал г-н Липтон.

Представитель Фонда уточнил, что техническая миссия экспертов МВФ должна завершить свою работу к концу следующей недели.

Еще одна миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в начале следующего года, чтобы проследить за реализацией реформ в рамках предыдущей программы помощи.

В течение почти двух лет Украина непрерывно находится в состоянии рецессии, ее подрывает тяжелый экономический кризис, падение курса национальной валюты, хроническая коррупция и дорогостоящий вооруженный конфликт на востоке.

Новая финансовая помощь будет иметь решающее значение для украинских властей, которые должны в частности погасить долг за российский газ и решить проблему нехватки угля, которая несет в себе угрозу для страны с наступлением зимы.