Закарпатье отрезали от Украины: Садовый написал письмо Порошенко

Более двух лет нет авиасообщения Закарпатья с Украиной и миром, говорится в письме.

По итогам прошлонедельной поездки в Ужгород Андрей Садовый направил письма президенту, премьер-министру и министру инфраструктуры Украины относительно развития транспортной и пограничной инфраструктуры Закарпатья.

«После временной потери Крыма этот регион мог бы стать альтернативной здравницей Украины. Но жителям Харькова или Киева удобнее добраться в Хургаду или Мальорку, чем к термалам Берегово или горнолыжных подъемников Кострино», – отмечает Садовый.

Как говорится в письме, более двух лет нет авиасообщения Закарпатья с Украиной и миром. Мининфраструктуры и "Украэрорух" за это время не смогли установить в аэропорту Ужгорода надлежащие свето-сигнальные системы безопасности и сертифицировать его согласно требованиям ЕС, что является предпосылкой продления Соглашения со Словацкой Республикой о залете наших самолетов на ее территорию во время взлета-посадки.

Читайте такжеНескромные амбиции Венгрии: повторит ли Закарпатье судьбу Крыма или Донбасса (рус.)

Отмечается, что международная автомагистраль М06, связывающая Украину с Закарпатьем и Юго-Восточной Европой, не выдерживает нагрузок и преимущественно в пробках. Еще три дороги, ведущие через перевалы, собственно только из Закарпатского стороны в плачевном состоянии.

С открытием в этом году Бескидского тоннеля в Закарпатье ждали запуска поездов «Интерсити», которые частично ослабили бы логистическую напряженность в регионе. Но до сих пор этого не произошло. Продолжительность поездки на поезде из Ужгорода в Киев составляет сейчас более 12 часов.

Также сообщается, что после внедрения «безвиза» и свободной торговли на всей западной границе не был открыт ни один новый пункт пропуска, а средства, которые выделил ЕС на модернизацию имеющихся, – частично не использованы и возвращены обратно.

«Такая ситуация подогревает недовольство центральной властью и рост сепаратистских настроений среди населения — административные просчеты Киева фактически создали на Закарпатье угрозу национальной безопасности. Поэтому призываю представителей высшей власти в стране действовать, чтобы исправить ситуацию», – сказал Садовый.