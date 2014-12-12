Проект Госбюджета отправили на доработку - Луценко

22:25, 12 декабря 2014
Политика
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На совещании руководителей фракций коалиции с премьер-министром и министром финансов приняли решение о возвращении проекта госбюджета на доработку.

бюджет / segodnya.ua


Об этом в Facebook заявил лидер фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко. 

Также он сообщил, что во время совещания приняли решение о создании совместной коалиционно-правительственной бюджетной группы.

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