Проект Госбюджета отправили на доработку - Луценко



Об этом в Facebook заявил лидер фракции Блока Петра Порошенко Юрий Луценко.

Также он сообщил, что во время совещания приняли решение о создании совместной коалиционно-правительственной бюджетной группы.

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