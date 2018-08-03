Венгрия не может силой забрать Закарпатье, поэтому делает это пошагово - историк

По словам историка, как только Украина делает шаг назад или создается вакуум государственной воли, Венгрия делает полтора шага вперед.

Как только Украина делает шаг назад или создается вакуум государственной воли, Венгрия делает полтора шага вперед. Фактически, соседняя страна использует пошаговое овладение украинскими территориями.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил доктор исторических наук и общественно-политический деятель Павел Гай-Нижник.

«Венгрия как раньше, так и сейчас не может милитарной силой противопоставить Украине. Поэтому она выбрала очень хороший метод – пошагового освоения», – сказал Гай-Нижник.

По его словам, как только Украина делает шаг назад или создается вакуум государственной воли, Венгрия делает полтора шага вперед.

«Таким образом Венгрия наступает нам на пальцы, заставляя нас снова отступать на шаг. И именно это называется пошаговым освоением территории. Даже больше! В украинском законодательстве нет понятия национального меньшинства, а также национальности в паспортах», – прокомментировал он.

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По его мнению, это создает нормальную почву для манипуляций. Ведь экономически более развита страна может разыгрывать карту нацменьшинств, несмотря на то, является ли представитель той или иной национальности именно их меньшинством или нет.

«Это подтверждают карты поляков, двойное гражданство. Таким образом под украинскую государственность подставляется мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвется в той или иной ситуации», – подчеркнул Гай-Нижник.

Также он отметил, что в Украине нет наказания за двойное гражданство.

«В Украине двойное гражданство запрещено, но наказание за это нет, что является угрозой для национальной безопасности. Не говоря уже о том, какую образовательную политику Украина проводит, в частности, на Закарпатье. А также стоит понять, можно ли вообще в Украине занимаются гуманитарной сферой в регионах с многонациональным населением. Ведь похоже на то, что у нас нет ни концепции, ни стратегии этнонациональной политики», – добавил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений.

Также следует напомнить, что 31 июля МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с тем, что соседи хотят создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.